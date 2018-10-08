ОБСЕ зафиксировала размещение боевиками "Градов" на оккупированном Донбассе

"Грады" были замечены вблизи Новоамвросиевского.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что заметили размещение контролируемыми Россией боевиками реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" на оккупированном Донбассе.

Об этом говорится в отчете миссии за минувшие выходные, опубликованном сегодня, 8 октября, на сайте ОБСЕ.

"6 октября в неподконтрольном правительству районе наблюдатели видели 4 реактивных системы залпового огня (БМ-21 «Град», 122 мм) вблизи населенного пункта Новоамвросиевское (56 км к востоку от Донецка), размещенные там с нарушением линий отвода", - говорится в отчете.

Отдельно сказано, что "миссия отметила наличие вооружения, которое она не смогла верифицировать как отведенное, поскольку условия его хранения не соответствуют критериям, предусмотренным в сообщении за 16 октября 2015 года об эффективном мониторинге и верификации отвода тяжелого вооружения, которое СММ адресовала подписантам Комплекса мер".

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"На этих объектах в неподконтрольных правительству районах Донецкой области наблюдатели зафиксировали 6 буксируемых гаубиц (2А65 «Мста-Б», 152 мм) и 5 самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм). Также, по наблюдениям команды Миссии, там до сих пор не хватает 2 самоходных гаубиц (2С1)", - говорится в отчете.

"Наблюдатели еще раз посетили постоянные места хранения вооружения в неподконтрольных правительству районах Донецкой области, расположенные за соответствующими линиями отвода, и заметили, что там до сих пор не хватает 18 танков (восьми Т-64 и десяти Т-72), 9 минометов (2Б14 «Поднос» 82 мм) и 15 противотанковых пушек (МТ-12)", - заявили в ОБСЕ.