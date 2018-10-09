Игроки сборной Украины по футболу отметились под постом с поздравлениями Путину

Матвиенко и Беседин лайкнули в Instagram поздравление Тимати президенту России.

Игроки сборной Украины Николай Матвиенко ("Шахтер") и динамовец Артем Беседин отметились под постом Тимати с поздравлениями президенту России. Матвиенко и Беседин лайкнули в Instagram поздравление Тимати президенту России.

Об этом сообщает "Левый берег".

"Возникла очень странная ситуация. То, что я поставил лайк этому фото, ничего не значит", - прокомментировал Беседин Tribuna.com свой лайк поста в Instagram.

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"Я слушаю Тимати, и если присмотреться, то ставил лайки всем предыдущим его фотографиям. Не важно, кто там на фото. Я ставил лайк исполнителю, а не Путину или еще кому-то. Я не люблю ни Россию, ни Путина. Это бред. В моем поступке нет никакой политики", – отметил форвард "Динамо".

Как сообщал УНИАН, в Петербурге активисты пожелали Путину на день рождения "долгих лет тюрьмы". 7 октября Путину исполнилось 66 лет.