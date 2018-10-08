В Петербурге активисты пожелали Путину на день рождения "долгих лет тюрьмы" (фото, видео)
09:29, 08 октября 2018Мир
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Антипутинская акция длилась недолго – полиция появилась буквально через несколько минут после ее начала.
Активисты прошлись по центру города / фото Медиазона
Вчера, 7 октября, в российском Санкт-Петербурге активисты провели акцию в связи с днем рождения президента России Владимира Путина.
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Как говорится в сюжете ТСН, активисты прошлись по центру города с красными файерами и баннером-приветствием «долгих лет тюрьмы». Кроме того, по городу еще и ездила машина с декорацией, которая символизировала окровавленный торт.
Антипутинская акция длилась недолго – полиция появилась буквально через несколько минут после ее начала и задержала четырех из шести активистов, принимавших участие в перформансе.
Долгих лет тюрьмы. Активисты "поздравили" Путина с днем рождения
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