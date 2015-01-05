За информацию об организаторах последнего взрыва в Одессе активисты предлагают 100 тысяч гривень

В Одессе ночью вновь произошел взрыв - неизвестные подложили взрывчатку под волонтерский центр на улице Гимназической, за информацию о злоумышленниках обещают вознаграждение, говорится в сюжете ТСН.19.30.

Милиция квалифицировала ночное происшествие как террористический акт и передала дело в СБУ, пострадавших в результате инцидента нет.

Тем временем одесситы в соцсетях начали возмущаться, что в городе полно бойцов Нацгвардии, продолжается контртерористические отработки города, но взрывы не прекращаются. Поэтому одесские активисты решили сами участвовать в расследовании терактов и уже предлагают за информацию об организаторах последнего взрыва 100 тысяч гривень.

Взрыв разбудил жителей центра Одессы вчера около 23:00. Взрывной волной разбило стекла не только в центре волонтеров, но и в домах напротив. Был поврежден припаркованный рядом автобус.

"Слышно было? Да не то слово. Аж на диван подскочил - так страшно было. Ужас. Бедные люди пострадали. Им на стенах писали разные пакости. Хорошо, что внутри никого не было", - рассказывает одесситка Лилия Сергеева.

Утром работники центра начали убирать помещения внутри. Говорят, вещей там уже не было - почти все отправили бойцам АТО. Взрыв их не напугал - здесь будут работать и в дальнейшем и будут охранять здание.

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Зато в местной милиции предполагают, что подрывы в Одессе - серийные.

"Собранные вещественные доказательства с места происшествия исследуются взрывотехниками. Открыто уголовное производство. Изучив ситуацию на месте вчера, и прослеживая последние события в городе, можем так предположить, что это взаимосвязано. Потому что, как видите, нападению подвергаются именно те организации, которые направлены на помощь бойцам АТО", - заявил Владимир Шаблиенко, спикер пресс-службы ГУМВД Украины в Одесской области.

Зато местные активисты уже начали задумываться над версиями ночных подрывов. Они не понимают, почему спецслужбы несмотря периодичность терактов еще не вышли на след заказчиков взрывов, поэтому не исключают и политическую составляющую.

"Попытка политических кланов, которые ведут борьбу между собой параллельно с войной с Россией, использовать вот такие взрывы для дестабилизации ситуации в Одессе и тем самым дать повод для изменения определенных высших должностных лиц области, начиная от губернатора и заканчивая там начальником УВД области и об этом постоянно говорят", - заявил активист совета общественной безопасности Марк Гордиенко.

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Несмотря на неоднократные просьбы, правоохранители Одесщины избегают комментариев относительно версий серийных взрывов. Так с чем связаны семь терактов в городе - то ли с действиями сепаратистских сил, то ли с попыткой настроить население против действующей власти - до сих пор доподлинно неизвестно.