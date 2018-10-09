Пугачева разводится: как выглядит предполагаемая любовница Галкина (фото)

Ранее Барановская была замужем за известным российским футболистом Андреем Аршавиным, с которым прожила более 9 лет.

РосСМИ назвали вероятной "причиной" развода певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина молодую телеведущую Юлию Барановскую, с которой у Галкина якобы несколько лет продолжается роман.

33-летняя Юлия Барановская - звезда топовых российских телеканалов, среди которых "Первый канал", ТНТ и "Россия-1". Девушка является активным пользователем Instagram, благодаря чему все, кто следит за событиями шоу-бизнеса, смогли узнать, как выглядит новая "пассия" Галкина.

Девушка часто постит фотографии с отдыха и различных мероприятий.

Барановская была замужем за известным российским футболистом Андреем Аршавиным, с которым прожила более 9 лет. В гражданском браке Барановская родила троих детей.

Напомним, ранее в российских СМИ появилась информация о том, что Алла Пугачева и Максим Галкин разводятся. По слухам, возлюбленная юмориста Юлия Барановская, беременна от Галкина.