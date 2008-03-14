Гриценко критикует Еханурова за отсутствие борьбы с коррупцией в армии

Экс-министр обороны, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО критикует нынешнего министра обороны Юрия ЕХАНУРОВА за отсутствие борьбы с коррупцией в армии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГРИЦЕНКО сообщил в Житомире во время встречи с жителями областного центра.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что он в должности министра обороны «не украл ни одной копейки, и нарушение закона является тем, что должно объединить украинское общество с точки зрения борьбы с коррупцией".

"Когда я возглавил Минобороны, то осознавал, что в этой системе могут быть и были нарушения, и боролся с их последствиями и создавал условия, чтобы их было как можно меньше", - отметил А.ГРИЦЕНКО.

По его словам, если были нарушения закона либо материальный ущерб, либо преступления, несовместимые со званием военного, он немедленно принимал решение, и в течение трех дней с таких людей снимали погоны и увольняли из рядов Вооруженных сил, не ожидая решения суда.

"Это делалось при мне и было сразу остановлено, когда пришел Юрий ЕХАНУРОВ. К сожалению", - отметил А.ГРИЦЕНКО.