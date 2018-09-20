В учениях примут участие 5 подразделений тактической авиации Воздушных сил Украины и воинские подразделения стран - членов НАТО.

С 8 по 19 октября в Украине пройдут международные военные учения «Чистое небо-2018».

Как сообщает Управление по связям с общественностью Вооруженных сил Украины, в учениях примут участие воинские подразделения стран НАТО: Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши, Румынии и США.

Общее количество военнослужащих, задействованных в учениях, - до 700 человек.

От Воздушных сил Вооруженных сил Украины в учениях будет задействовано 5 подразделений тактической авиации и около 350 военнослужащих.

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В течение учений планируется осуществить около 330 самолетовылетов.

Мероприятие будет проводиться с целью повышения уровня подготовки экипажей при выполнении тактических задач в коалиционной среде, повышения уровня совместимости с воздушными силами США и других стран НАТО при ведении совместных воздушных операций по обеспечению защиты воздушного пространства, эффективного совместного управления и контроля и т.п.

Во время международных учений будут отработаны тактические задачи без применения боевого оружия.

Учения будут проводиться в воздушном пространстве западной и центральной частей Украины.