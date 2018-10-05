В сети показали новые фото рухнувшей части Крымского моста

Листы железа на мосту, на которые был установлен домкрат, не были закреплены между собой и с основной конструкцией. В итоге домкрат сместился в сторону, что и послужило причиной обрушения.

Стали известны новые подробности инцидента с рухнувшей в море частью Крымского моста. Обрушение могло быть вызвано обычной халатностью монтировщиков.

Фото обрушившихся элементов моста опубликовала крымский блогер RoksolanaToday&Крым.

Как выяснилось, листы железа на мосту, на которые был установлен домкрат, не были закреплены между собой и с основной конструкцией. В итоге домкрат сместился в сторону, что и послужило причиной обрушения. Официально инцидент списали на техническую неисправность домкрата.

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Теперь российские строители и инженеры думают над тем, как поднять упавший пролет, пишут "Дни.ру".

Строители говорят, что для подъема упавшего пролета потребуются, как минимум, два плавучих крана, которым предстоит не просто поднять тяжелую конструкцию, но сначала перевернуть ее в воздухе. Тут потребуется ювелирное мастерство крановщиков.

Если инженеры выяснят, что пролет поврежден, то придется заменить его на новый.

Как сообщал УНИАН, пролет строящейся железнодорожной части Крымского моста вчера съехал в воду при монтаже конструкций.