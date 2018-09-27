Генштаб озвучил все детали осеннего призыва: пополнение рядов армии будет длиться до Нового Года

Работа призывных комиссий всех уровней спланирована с 1 октября по 30 декабря.

На протяжении октября-декабря, в рамках осеннего призыва граждан на срочную военную службу планируется призвать и направить в войска 17 тысяч 960 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил начальник отдела комплектования и призыва - заместитель начальника управления призыва и комплектования Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Валерий Дендебера.

Он пояснил, что призвать в ВСУ планируется 9 тыс. 10 человек, в Национальную гвардию - 6 тыс. 500 человек, в Государственную пограничную службу - 1 тыс. 550 человек и в Государственную специализированную службу транспорта - 900 человек.

Работа призывных комиссий всех уровней спланирована с 1 октября по 30 декабря.

Отправки команд молодого пополнения в воинские части начнутся с 8 октября и закончатся 28 декабря.

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Кроме того, Дендебера заметил, что финансовая составляющая по обеспечению мероприятий призыва будет осуществляться в соответствии с распоряжением правительства Украины, объем расходов составляет 64,9 млн грн. В том числе, для ВСУ – 32,5 млн грн, НГУ – 23,5 млн грн, ГПС – 5,6 млн грн, ГССТ – 3,2 млн грн.

"Указанные расчеты осуществлены на основании показателей, которые в суммарном контексте дают на одного человека для проведения данного мероприятия 4 тыс. 58 грн", - пояснил он и добавил, что из этой суммы, в том числе 3 тыс. 524 грн - это выплата денежной помощи, более 191 грн - питание призывников, когда они находятся на сборных пунктах и 250 грн - на перевозку призывников к местам несения службы.

Эти средства будут перечислены в полном объеме на счета областных военных комиссариатов и Киевского городского военного комиссариата.

На вопрос о количестве призывников по сравнению с прошлым годом, представитель ВСУ отметил, что осенью прошлого года призывались 13 тыс. 908 человек.

"Сейчас произошло увеличение категорий призывников - в дальнейшем военнослужащих срочной службы - для воинских частей Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы", - сказал Дендебера.

По его словам, по сравнению с прошлым годом численность для воинских частей как НГУ, так и ГПСУ увеличилась на более 1,5 тыс. человек.