В Украине увеличат количество призывников на срочную военную службу осенью

На военную службу планируют призвать почти 18 тысяч человек. В Вооруженные силы Украины поступят 9010 призывников.

Кабинет министров Украины утвердил численность граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу в октябре - декабре 2018 года.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Согласно решению правительства, в ходе осенней призывной кампании на военную службу планируют привлечь почти 18 тыс. лиц. В частности, в Вооруженные силы Украины поступят 9010 призывников, в Государственную спецслужбу транспорта - 900, в Национальную гвардию - 6500, Государственную пограничную службу - 1550.

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Также сообщается, что на проведение осеннего призыва выделят 65 млн гривен.

Как сообщалось, осенний призыв граждан на срочную военную службу, который начнется в октябре, увеличен президентом Петром Порошенко на месяц с целью качественного отбора и в связи с увеличением количества призывников для комплектования Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.