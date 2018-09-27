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В центре Киева вместо Ленина установили гигантскую синюю руку (фото)

14:52, 27 сентября 2018
Общество
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Объект был создан румынским скульптором Богданом Раци / "Информатор"

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

По мнению создателя, это символизирует дружбу и общение / "Информатор"

Объект был создан румынским скульптором Богданом Раци. Согласно информации, его установили временно и он изображает гигантскую руку. По мнению создателя, это символизирует дружбу и общение. 

Как сообщал УНИАН, в центре города на Черниговщине туристов все еще "встречают" Сталин и Ленин.

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Теги: #Киев#памятник