В центре Киева вместо Ленина установили гигантскую синюю руку (фото)
14:52, 27 сентября 2018Общество
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Устремленная в небо синяя рука символизирует дружбу и общение.
Объект был создан румынским скульптором Богданом Раци / "Информатор"
В Киеве на бул. Тараса Шевченко открыли новый арт-проект под названием Middle Way вместо снесенного ранее памятника Ленину.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
По мнению создателя, это символизирует дружбу и общение / "Информатор"
Объект был создан румынским скульптором Богданом Раци. Согласно информации, его установили временно и он изображает гигантскую руку. По мнению создателя, это символизирует дружбу и общение.
Как сообщал УНИАН, в центре города на Черниговщине туристов все еще "встречают" Сталин и Ленин.
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