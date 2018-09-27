В центре Киева вместо Ленина установили гигантскую синюю руку (фото)

Устремленная в небо синяя рука символизирует дружбу и общение.

В Киеве на бул. Тараса Шевченко открыли новый арт-проект под названием Middle Way вместо снесенного ранее памятника Ленину.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Объект был создан румынским скульптором Богданом Раци. Согласно информации, его установили временно и он изображает гигантскую руку. По мнению создателя, это символизирует дружбу и общение.

Как сообщал УНИАН, в центре города на Черниговщине туристов все еще "встречают" Сталин и Ленин.