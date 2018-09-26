Высшей Школе Media & Production 1+1 медиа исполнилось пять лет

20 сентября образовательному проекту 1+1 медиа − Высшая Школа Media & Production − исполнилось 5 лет. За это время Высшая школа запустила 17 образовательных курсов и выпустила более 1000 студентов, делая свой вклад в улучшение ситуации с кадровой нехваткой компетентных специалистов на медиарынке. В частности, на сегодняшний день среди них более 20% студентов получили работу в холдинге 1+1 медиа.

За 5 лет Высшая Школа выросла из проекта в полноценный и финансово независимый бизнес. Ее руководители отмечают, что такой спрос подтверждает факт, насколько Высшая Школа дает то, что так нужно украинцам, а именно − качественное медиаобразование.

Знания выпускников Высшей Школы не ограничены только классическим телевизионным бизнесом. Студенты создают популярный контент вместе с блогерами, интернет-продакшенами и даже запускают собственные веб-проекты. Преподаватели и кураторы стремятся дать не только фундаментальные знания о работе с медиапроектами, но и заложить в основу развития своих выпускников профессиональную гибкость и способность работать с новыми форматами − не бояться инноваций, а приветствовать их.

В рамках своей деятельности, Высшая Школа также заботится и о социальной составляющей. Благодаря грантам, открытым лекциям и воркшопам, она дает возможность всем желающим получить бесплатный доступ к образованию. За период деятельности проекта было разыграно 3 гранты на обучение, а участникам бесплатных образовательных инициатив стали около 1000 посетителей.

«Высшая Школа Media & Production − это образовательный проект, который зажигает звезды: мы осуществляем мечты всех тех, кто хочет связать свою жизнь с телевидением и созданием контента, и раскрываем таланты наших коллег, которые готовы делиться знаниями и развивать рынок. Высшая Школа − это современные программы в различных форматах, много практики и возможностей для развития, интересные встречи и полезные будущие знакомства. Кто знает, возможно у нас на курсе учится будущий Оскаровский лауреат», − комментируетВиктория Гнап, руководитель отдела развития и обучения 1+1 медиа.