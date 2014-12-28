Комитет Рады сохранил норму об освобождении от налогов украинских издателей

15:39, 28 декабря 2014
Общество
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Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики поддержал предложение сохранить норму об освобождении от налогообложения украинских издателей.

Украинских издателей не будут облагать налогами / ucfamilymagazine.com

В частности, комитету было предложено сохранить действующую редакцию ст. 197 (п. 197.1.25) Налогового кодекса, согласно которому к «операциям, которые освобождены от налогообложения, относятся: поставка (подписки) периодических изданий печатных средств массовой информации и книг (кроме изданий эротического характера), ученических тетрадей, учебников и учебных пособий отечественного производства, словарей украинско-иностранного или иностранно-украинского языка, доставка таких периодических изданий печатных средств массовой информации на таможенной территории Украины».

Ранее правительственным законопроектом «О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законы (относительно налоговой реформы)» (№ 1578) было предложено изъять эту норму из Налогового кодекса.

По мнению депутата Виктории Сюмар, эту норму необходимо было сохранить, поскольку это грозило банкротством тем издательствам, которые работают по подписке.

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