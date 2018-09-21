В Виннице обнаружили магазин, который продает футболки с Путиным в военной форме (фото, видео)
23:01, 21 сентября 2018Общество
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На одном из опубликованных фото можно увидеть, что на бирке страной-производителем указана Россия.
Магазин находится на остановке Проспект Космонавтов / фото Serj Mazur
В Виннице в районе остановки Проспект Космонавтов обнаружили магазин, в котором продавались футболки с изображением президента страны-агрессора Владимиром Путиным.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор организации С14 Сергей Мазур.
«Это Винница. Чтобы вы понимали уровень пи***ца. Даже не Харьков или Одесса. Тряпки свободно продавались в местном магазине. С продавцами уже провели воспитательную беседу. С владельцем - еще впереди», – говорится в сообщении.
фото Serj Mazur
фото Serj Mazur
Мазур уточнил, что магазин «Европа.Секонд-хенд», где продают футболки с Путиным, расположен на остановке Проспект Космонавтов. На одном из опубликованных фото можно увидеть, что на бирке страной-производителем указана Россия.
фото Serj Mazur
В Виннице изъяли и сожгли футболки с изображением Путина
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