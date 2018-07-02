Ни молочных рек, ни кисельных берегов: Путин падает в глазах жителей оккупированного Крыма - эксперты

Социологи констатируют самое сильное падение рейтинга Путина с момента оккупации Крыма, с начала конфликта в Украине.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, уровень доверия Владимиру Путину за неделю с 10 по 17 июня снизился с 77% до 72%.

Фонд «Общественное мнение» по результатам другого исследования выяснил, что президентский рейтинг просел еще больше: за неделю число готовых проголосовать за Путина на выборах снизилось с 62% до 54%, а количество безусловно доверяющих ему – с 38% до 30%, сооющает "Крым.Реалии".

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Социолог «Левада-Центра», специалист в области политических наук Степан Гончаров рассказывает, какие изменения в отношении к российскому президенту заметили в этой организации.

По его словам, это самое сильное падение рейтинга Путина с момента оккупации Крыма, с начала конфликта в Украине.

"Скорее всего, оно объясняется планами пенсионной реформы, по повышению возраста выхода на пенсию для мужчин и для женщин. На это накладывается рост цен на бензин, который затрагивает большую часть россиян. Но опять же показатели остаются на достаточно высоком уровне: 65% или 70% у коллег – это много и позволяет продолжать ту политику, которую Путин проводит. Такие же и даже более низкие цифры были в 2012-2013 годах", - заявил эксперт.

Украинский политолог Светлана Машаровская заключает, что у пророссийски настроенных крымчан есть все причины ощущать себя обманутыми.

"В лучших традициях советской власти в Крым не только переселяют жителей регионов России, но и скрывают объективные данные, показывая статистику, которая нужна Кремлю. Полуостров выделяется в негативном плане, здесь идет мощная антиукраинская пропаганда, но не факт, что тезисы о «спасении от Украины» еще работают. Консервативный пророссийский, просоветский крымчанин ждал от этой оккупации более высоких пенсий, молочных рек и кисельных берегов, но этого не случилось, и все происходит наоборот, даже повышают пенсионный возраст. Понятно, что переселившиеся из России в Крым, в лучшие условия, будут поддерживать оккупантов. Но с другой стороны, происходит радикализация: к проукраински настроенным гражданам вроде крымских татар присоединяются ранее не определившиеся. Потому полуостров можно считать особым регионом в этом плане", - рассказал политолог.