В Днепре для школьников ввели скидки на проезд в электротранспорте и автобусах

Днепровские школьники смогут ездить в городском электротранспорте и маршрутных такси с существенными скидками.

Соответствующее решение депутаты горсовета Днепра приняли во время 35-й очередной сессии 19 сентября.

«Я внес проект решения о льготном проезде для детей. Для школьников в муниципальном электротранспорте скидка 50%, в маршрутных такси – 25%. Последнее – это та льгота, которую отменил Кабмин, и за средства городского бюджета мы ее возвращаем детям. Наши дети будут ездить за полцены в электротранспорте и с 25-процентной скидкой – у частных перевозчиков», – отметил Борис Филатов.

В мэрии убеждены: это существенно уменьшит нагрузку на карманы родителей.

Чтобы платить за проезд меньше, школьникам следует иметь при себе ученический билет. Пользоваться льготой дети смогут с сентября до мая. В то же время скидки не будут действовать во время каникул и выходных.

Проездные билеты, где будет учтена льготная стоимость проезда, напечатают в ближайшее время.