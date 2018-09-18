Будущее уже здесь: в Германии начал курсировать первый в мире поезд на воде (видео)
16:27, 18 сентября 2018Общество
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В Германии состоялась мировая премьера первого водородного поезда.
В Германии начал курсировать первый в мире поезд на воде
В свой первый рейс поезд отправился из города Бремерферде в Нижней Саксонии.
Coradia Ilint - первый в мире водородный поезд разработан французской компанией Alstom.
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Одной заправки хватает на 800 км при скорости движения до 140 км/час.
На крыше поезда установлена цистерна с водородным топливом и топливный элемент. Он преобразует энергию водорода в электрический ток, не нанося вреда окружающей среде.
Со временем эко-поезда должны заменить все дизельные поезда регионального направления Нижней Саксонии.
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