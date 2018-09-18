Будущее уже здесь: в Германии начал курсировать первый в мире поезд на воде (видео)

В Германии состоялась мировая премьера первого водородного поезда.

В свой первый рейс поезд отправился из города Бремерферде в Нижней Саксонии.

Coradia Ilint - первый в мире водородный поезд разработан французской компанией Alstom.

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Одной заправки хватает на 800 км при скорости движения до 140 км/час.

На крыше поезда установлена цистерна с водородным топливом и топливный элемент. Он преобразует энергию водорода в электрический ток, не нанося вреда окружающей среде.

Со временем эко-поезда должны заменить все дизельные поезда регионального направления Нижней Саксонии.