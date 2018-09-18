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Будущее уже здесь: в Германии начал курсировать первый в мире поезд на воде (видео)

16:27, 18 сентября 2018
Общество
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Coradia Ilint - первый в мире водородный поезд разработан французской компанией Alstom.

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Одной заправки хватает на 800 км при скорости движения до 140 км/час.

На крыше поезда установлена цистерна с водородным топливом и топливный элемент. Он преобразует энергию водорода в электрический ток, не нанося вреда окружающей среде.

Со временем эко-поезда должны заменить все дизельные поезда регионального направления Нижней Саксонии.

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Теги: #Германия#поезд на водородном топливе