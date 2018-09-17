Недовольные высылкой в Россию добровольца Тумгоева призывали Луценко уйти в отставку

Активисты продолжают митинг возле Генпрокуратуры.

Около 200 человек, которые митингуют возле главного здания Генеральной прокуратуры Украины по адресу ул. Резницкая, 13/15, из-за высылки в Российскую Федерацию добровольца чеченского происхождения Тимура Тумгоева, призывают генерального прокурора Юрия Луценко уйти в отставку.

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Как передает корреспондент УНИАН, центральный вход в Генпрокуратуру и периметр здания ГПУ окружен плотным кордоном правоохранителей подразделения особого назначения Национальной полиции. Они одеты в полную защитную экипировку, включая бронежилеты, шлемы, и имеют при себе дубинки.

Активисты, среди которых бывшие добровольцы, участники АТО, бывшие афганцы, члены националистических организаций, поочередно выступают с мегафоном и выражают различные требования к правоохранительным органам и государственным органам власти.

В то же время все выступающие требуют отставки генерального прокурора Юрия Луценко. В частности, они заявляют, что действия генпрокурора "вызывают стыд" и, по их мнению, он должен покинуть свой пост из-за "работы на врагов Украины" и "профессиональной непригодности".

Также активисты призывают арестовать заместителя генерального прокурора Евгения Енина.

Участники акции выкрикивают лозунг "Воля общины - закон для власти".

Кроме того, активисты критически высказываются в отношении президента Петра Порошенко и предлагают провести митинг возле его дома.

Отдельно участники митинга выступают за разрыв дипломатических отношений с Российской Федерацией.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 сентября, возле Генпрокуратуры активисты проводят акцию с требованием уводить заместителя генерального прокурора Евгения Енина из-за высылки в РФ добровольца Тумгоева. Митингующие требуют встречи с генеральным прокурором Юрием Луценко.

Из здания ГПУ на протестующих сначала распылили неизвестный газ, после чего их начали поливать водой.

В свою очередь митингующие начали бросать в здание ГПУ камни и жечь шины.

13 сентября в ГПУ сообщили, что Украина выдала России уроженца Ингушетии Тимура Тумгоева с соблюдением требований действующего национального законодательства и международных договоров.