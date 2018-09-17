Активисты пикетируют ГПУ против экстрадиции в РФ беженца Тумгоева (фото, видео)

13 сентября Украина экстрадировала уроженца Ингушетии по запросу РФ.

Под Генеральной прокуратурой Украины в Киеве проходит пикет в знак протеста против экстрадиции в РФ беженца Тимура Тумгоева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Активисты "Свободы", С14, "Правого сектора", УДА, батальогна им. Шейха Мансура и других пикетируют ГПУ в знак протеста против экстрадиции в РФ беженца Тимура Тумгоева. В митинге принимают участие также нардепы Оксана Корчинская (РПЛ), Андрей Ильенко (внефракционный), Веселова Наталия (внефракционная), Юрий Тимошенко (НФ).

Ранее некоторые СМИ сообщили, что по решению Генпрокуратуры Украина 12 сентября выдала РФ уроженца Ингушетии Тумгоева. Сообщалось, что Россия обвиняет Тумгоева в участии в боевых действиях на территории Сирии. Его задержали пограничники в июне 2016 года в аэропорту Харькова.

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Также, по данным СМИ, в Харькове Тумгоев якобы заявил о желании воевать добровольцем в одном из украинских добровольческих батальонов. В 2016 году Тумгоев попросил в Украине политического убежища. Также сообщалось, что экстрадированный Тумгоев якобы был бойцом добровольческого батальона им. Шейха Мансура.

Отмечалось, что на момент экстрадиции Тумгоева в РФ якобы действовало решение Комитета ООН по правам человека о приостановке этой процедуры на период рассмотрения его жалобы о нарушении статьи 7 Международного пакта о гражданских и политических правах, которая закрепляет право не подвергаться пыткам и жестокому обращению.

13 сентября пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко сообщил, что Украина выдала России гражданина Российской Федерации Тимура Тумгоева с соблюдением требований действующего национального законодательства и международных договоров, согласие на обязательность которых предоставлено парламентом и которые регулируют отношения по вопросам экстрадиции между Украиной и Российской Федерацией.