Завтра в Украину вернутся морозы и снегопады

Арктический воздух коснется западных и северных областей. Снижение температуры воздуха будет незначительным, ночью до 0-3 градусов, днем до 0-5 градусов мороза. На остальной территории еще будет преобладать теплая погода. Об этом сообщает «Оpogode».

Мокрый снег и снег наиболее возможны на западе и севере Украины, а вечером в Крыму начнется дождь. Местами ожидаются туманы.

В западной части небольшой мокрый снег и снег. Температура воздуха ночью и днем от 3 градусов тепла до 3 градусов мороза.

В северных областях - умеренный и небольшой мокрый снег и снег. Температура воздуха ночью от 4 тепла до 3 мороза, днем 0-5 градусов мороза.

В центральных областях - без осадков. Температура воздуха ночью 0-5 градусов тепла, днем 3-8 градусов тепла, на Винниччине - около нуля.

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На востоке Украины осадки маловероятны. Температура воздуха ночью от 4 тепла до 2 мороза, днем 0-6 градусов тепла.

В южной части будет преобладать сухая теплая погода, вечером в Крыму пройдут дожди. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем 4-9 тепла, в Крыму до 10 градусов тепла.

В Киеве 26 декабря возможен снег. Температура воздуха ночью около нуля, днем 1-3 градуса мороза.

Ветер в Украине ожидается западный, 5-12 м/с.