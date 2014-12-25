В Крыму во время открытия новогодней елки планируют отключить свет - источник
08:20, 25 декабря 2014Общество
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Очередное тотальное отключение энергоснабжения в Крыму произойдет на католическое рождество, 25 декабря около 12.00.
В Крыму сегодня снова отключат свет / ru.gde-fon.com
Об этом сообщил источник в НАК "Укрэнерго".
"Утвержденный Украиной график отключений, предусматривающий "обнуление" Крыма, предусматривает обесточивание Крыма в 12 часов дня", – сказал собеседник Крыминформа.
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По данным агентства, 25 декабря на 12.00 запланирован торжественный запуск главной новогодней елки в Симферополе.
Вчера в 11.10 по местному времени Крым был полностью обесточен. Энергоснабжение было частично восстановлено в 12.40.
С 19 часов в Крыму снова введен в действие график веерных отключений из-за ограничения перетока электроэнергии с Украины до 400 МВт /40% потребности республики.
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