В Крыму во время открытия новогодней елки планируют отключить свет - источник

Об этом сообщил источник в НАК "Укрэнерго".

"Утвержденный Украиной график отключений, предусматривающий "обнуление" Крыма, предусматривает обесточивание Крыма в 12 часов дня", – сказал собеседник Крыминформа.

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По данным агентства, 25 декабря на 12.00 запланирован торжественный запуск главной новогодней елки в Симферополе.

Вчера в 11.10 по местному времени Крым был полностью обесточен. Энергоснабжение было частично восстановлено в 12.40.

С 19 часов в Крыму снова введен в действие график веерных отключений из-за ограничения перетока электроэнергии с Украины до 400 МВт /40% потребности республики.