В Харькове снова прогремел взрыв: разрушена стена здания и выбиты окна (фото, видео)
В Харькове 25 декабря около 0:10 произошел взрыв.
Как сообщил IT Sector Харьков взорвалось ателье мебели "Ажур", что на улице Рымарской.
Впоследствии стало известно, что взрыв был таким сильным, что вынесло кусок стены и выбило окна.
По предварительным данным, никто серьезно не пострадал.
Как сообщили в "Восточном корпусе", салон "Ажур", в котором произошел взрыв, принадлежит проукраинскому активисту.
#Харьков#Харьков Взрыв произошел в ателье "Ажур". Рымарская 3/5. Подробности выясняем.
- IT Sector Харьков (@itsector) December 24, 2014
Харьков. Очередной взрыв на Рымарской был очень сильным - вынесло кусок стены и выбило стекла
- IT Sector Харьков (@itsector) December 24, 2014
Харьков. По предварительным данным - серьезно вот взрыва в "Ажуре"никто не пострадал.
- IT Sector Харьков (@itsector) December 24, 2014
Харьков. По информации "Восточного корпуса", взорванный салон "Ажур" принадлежит активисту проукраинскому
- IT Sector Харьков (@itsector) December 24, 2014