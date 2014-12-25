В Харькове снова прогремел взрыв: разрушена стена здания и выбиты окна (фото, видео)

00:48, 25 декабря 2014
Общество
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В Харькове 25 декабря около 0:10 произошел взрыв.

twitter.com/itsector

Как сообщил IT Sector Харьков взорвалось ателье мебели "Ажур", что на улице Рымарской.

Впоследствии стало известно, что взрыв был таким сильным, что вынесло кусок стены и выбило окна.

По предварительным данным, никто серьезно не пострадал.

twitter.com/itsector

Как сообщили в "Восточном корпусе", салон "Ажур", в котором произошел взрыв, принадлежит проукраинскому активисту.

 

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