В Харькове снова прогремел взрыв: разрушена стена здания и выбиты окна (фото, видео)

Как сообщил IT Sector Харьков взорвалось ателье мебели "Ажур", что на улице Рымарской.

Впоследствии стало известно, что взрыв был таким сильным, что вынесло кусок стены и выбило окна.

По предварительным данным, никто серьезно не пострадал.

Как сообщили в "Восточном корпусе", салон "Ажур", в котором произошел взрыв, принадлежит проукраинскому активисту.

#Харьков#Харьков Взрыв произошел в ателье "Ажур". Рымарская 3/5. Подробности выясняем. - IT Sector Харьков (@itsector) December 24, 2014 Харьков. Очередной взрыв на Рымарской был очень сильным - вынесло кусок стены и выбило стекла - IT Sector Харьков (@itsector) December 24, 2014

Харьков. По предварительным данным - серьезно вот взрыва в "Ажуре"никто не пострадал. - IT Sector Харьков (@itsector) December 24, 2014