''К*рва! Прибила бы!': скандальная писательница пригрозила главе Минобразования из-за русского языка

Она также уточнила, что не ограничится подачей жалоб в СБУ и ГПУ и попросила народных депутатов немедленно инициировать снятие Гриневич с должности.

Украинская писательница, борец за украинский язык Лариса Ницой нецензурно обругала министра образования Лилию Гриневич из-за скандала с пропагандистскими учебниками по русскому языку в украинских школах.

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Кроме того, она заявила, что будет инициировать ее отставку. В частности, Ницой занялась подготовкой писем с жалобами в Службу безопасности Украины и в Генеральную прокуратуру, о чем сообщила на своей странице в Facebook.

"Шок. Что. Это. Такое. Гриневич вернула в школы учебник с двуглавым орлом и российским триколором. Два года назад, со скандалом, нам удалось этот учебник снять. Сейчас эти учебники снова в школах", - возмущенно написала она.

По словам Ницой, активистка Марина Зеленюк нашла на сайте Министерства образования и науки рекомендацию использовать скандальный учебник на уроках русского языка в 1-3 классах для школ с украинским языком обучения. Этот факт также крайне разозлил писательницу, и она жестко раскритиковала главу министерства, не выбирая выражений.

"Что?! Школы с украинским языком обучения, первые классы, учат мокшанский язык?! Двуглавого орла и триколор? Наши маленькие украинские дети?! Открыла сайт МОН и пережила настоящий шок. Я этот учебник два года назад изъяла! Затряслись руки. Если бы передо мной была в тот момент министр, я бы не знаю, что ей сделала. К*рва. Прибила бы", - негодует Ницой.

Она также уточнила, что не ограничится подачей жалоб в СБУ и ГПУ и попросила народных депутатов Украины немедленно инициировать снятие Гриневич с должности в виду того, что ,по словам Ницой, министр является "кремлевской консервой". Сама министр пока никак не отреагировала на скандал.

Как сообщал УНИАН, первыми на прокремлевские учебники по русскому языку пожаловались в Александровской школе Лиманского района Одесской области. Так, людей возмутило, что на страницах издания двуглавого орла называют символом величия и предостережением о том, что "с Россией воевать опасно". Кроме того, в книге детям навязывают мысль о родственности украинского и русского языков.

После возникшего общественного резонанса в Минобразования решили отреагировать на ситуацию и заверили, что еще три года назад приказали заклеить скандальное упражнение в учебнике по русскому языку для 3 класса, где прославляется герб страны-агрессора. Также в ведомстве добавили, что ограничились такими мерами, поскольку перепечатать издание нет возможности.