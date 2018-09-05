"С РФ воевать опасно": в сети вспыхнул скандал из-за школьного учебника в Одесской области (фото)

Пользователей сети крайне возмутил вопиющий инцидент с учебником.

В Александровской школе Одесской области разгорелся скандал из-за того, что дети изучают русский язык по учебнику, в котором присутствует пропаганда.

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Так, на страницах учебника двухглавого орла называют "символом величия" и предостережением о том, что "с РФ воевать опасно". Об этом рассказал общественный активист Руслан Демчук, который и опубликовал соответствующие фото на своей странице в Facebook.

"А вы видели двуглавую хищную курицу в небе, с которой воевать опасно?! Одесская область. Рузке язык. 3 класс. Почему на пятом году войны с Российской Федерацией 8-летних детей учат уважать и бояться символов страны-агрессора? Что детям насильно убивают в головы, в то время, когда их возят по госпиталям, где раненые, встречам с АТОшниками?" — написал он.

Ранее в сети разгорелся скандал из-за того, что в 27-й мариупольской гимназии детей учат с помощью стихов, прославляющих РФ.