Адвокат указала на подозрительные детали бегства свидетеля по делу Зайцевой к оккупантам

Никаких подтверждений из Госпогранслужбы о том, что свидетель могла пересечь линию разграничения, полиция не предоставила.

Об отъезде в ОРЛО ключевого свидетеля по делу ДТП с Еленой Зайцевой врача-нарколога Елены Федирко полиции Харькова сообщил телефонный мастер.

"Мужской голос сообщил полицейскому, что Федирко поехала на неподконтрольную территорию. А когда полицейский поинтересовался, с кем разговаривает, то мужской голос сказал, что это телефонный мастер. Впервые слышу, чтобы телефонный мастер так много знал о своем клиенте", - рассказала изданию «Обозреватель» адвокат потерпевших Лариса Матвеева.

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Также в полиции отметили, что они неоднократно ходили домой к Федирко, но ее там не нашли. Однако никаких подтверждений из Госпогранслужбы о том, что свидетель могла пересечь линию разграничения, полиция не предоставила.

"Мы не доверяем нашим правоохранителям и, конечно, сделаем официальные запросы пограничникам: когда и куда уехала Федирко", - говорит Матвеева.

По ее словам, у подсудимой Елены Зайцевой появился третий адвокат Евгений Мельниченко. На заседании он обнародовал новое видео обследования Зайцевой на предмет наркотических веществ. Правда, видео состоит из двух разных кусков.

"Все мы помним, что на первый осмотр к наркологу Федирко Зайцеву возила полицейская, которая является многолетней подругой ее мамы. Сейчас она уволилась из органов. Но, как заявил адвокат Зайцевой, сохранилась запись с ее нагрудной видеокамеры, которая, кстати, хранится всего три месяца. Причем запись оказалась не цельной, а из двух кусков, между которыми явно что-то изъяли. Этим видео новый адвокат пытался доказать, что Федирко не осматривала Зайцеву. Куда делась часть видео - он не объяснил", - отметила Матвеева .

Досталось на заседании и еще одному обвиняемому в ДТП - Геннадию Дронову. Адвокат Зайцевой обнаружил у него неоплаченный штраф за нарушение ПДД от 2014 года. "Таким образом, адвокат доказывает, что Дронов имеет привычку нарушать правила вождения. Правда, о своей подзащитной, которая имела несколько нарушений перед аварией, он не упомянул", - говорит Матвеева.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, что двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов.

После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице. Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов. Позже нарколог, который проводил осмотр Зайцевой после аварии, скрылся.