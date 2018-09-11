Страшное ДТП в Харькове: главный свидетель по делу Зайцевой сбежала к оккупантам

Нарколог, проводившая осмотр Зайцевой после аварии на Сумской, исчезла.

Полиция не смогла найти пропавшего нарколога Елену Федирко, которая брала анализы у обвиняемой Елены Зайцевой сразу после ДТП в центре Харькова. 11 сентября в суде по делу об аварии судья сообщил об итогах поисков врача.

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Как сообщил Telegram-канал MediaPort, по месту жительства Федирко не появлялась.

"В один из приходов полиции двери квартиры открыла женщина, которая отказалась представиться, но сообщила, что Федирко уехала на неподконтрольную Украине территорию", - говорится в сообщении.

Новый адвокат Зайцевой Евгений Мельниченко сообщил, что звонил по телефону Федирко. В одном случае трубку взял мужчина, который сказал, что телефон в ремонте. Исходя из слов Мельниченко, Федирко действительно находится на неподконтрольной территории, уехала к больной матери, «возможно, в Стаханов».

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов.

После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице. Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов. Позже нарколог, который проводил осмотр Зайцевой после аварии, исчез.