Сущенко заявил, что рассчитывает на обмен и пообещал семье обязательно вернуться

Он подчеркнул, что находится в хорошей физической и моральной форме и готов к любому развитию событий.

Незаконно осужденный в Российской Федерации украинский журналист Роман Сущенко заявил, что рассчитывает на обмен, и пообещал семье, что обязательно вернется.

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Об этом он сообщил журналистам перед началом заседания в Верховном суде РФ, где слушается апелляция по его делу.

«Я рассчитываю на обмен, все зависит от переговорщиков», - сказал Сущенко.

Он подчеркнул, что находится в хорошей физической и моральной форме и готов к любому развитию событий, в том числе к этапированию в колонию.

По его словам, он занимается спортом: отжимается, приседает, а из пластиковых бутылок сделал гантели, а еще бегает на во время «прогулки» в бетонном колодце размером 4 на 4 метра, куда его выводят.

Также Роман сообщил, что продолжает рисовать.

Он также передал привет жене Анжеле.

«Передай ей, чтобы она держалась, она сильная женщина, передай чтобы она присматривала за семьей, все будет хорошо, я вернусь», - сказал Сущенко.

Как сообщал УНИАН, ФСБ России 30 сентября 2016 задержала в Москве корреспондента «Укринформа» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки и обвинив в шпионаже.

27 марта этого года Московский горсуд начал рассмотрение дела Сущенко по существу.

Сторона обвинения просила суд приговорить журналиста к 14 годам лишения свободы.

4 июня Сущенко был приговорен к 12 годам колонии строгого режима.