Сущенко чувствует себя хорошо, проблем со здоровьем нет - адвокат

Адвокат встретился с незаконно осужденным в РФ журналистом и обсудил с ним тему обмена.

Адвокат Марк Фейгин встретился с незаконно осужденным в РФ украинским журналистом Романом Сущенко и заявил, что тот чувствует себя хорошо.

Об этом он сообщил в комментарии телеканалу «112 Украина». «Роман чувствует себя хорошо. Никаких проблем, связанных с его здоровьем, нет. У него в понедельник был консул Украины в Москве, поэтому как бы у нас двойной за ним контроль – и со стороны консульства, и с моей стороны. Так что проблем со здоровьем нет. Равно как нет и проблем бытовых особенных. Мы говорили с ним об обмене. Когда же его наконец поменяют», - сказал адвокат.

По мнению Фейгина, шансы на обмен у Сущенко несколько выше, чем у остальных незаконно осужденных в РФ украинцев.

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Как сообщал УНИАН, ФСБ России 30 сентября 2016 года задержала в Москве корреспондента «Укринформа» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки и обвинив в шпионаже.

27 марта этого года Московский городской суд начал рассмотрение дела Сущенко по существу.

Сторона обвинения просила суд приговорить журналиста к 14 годам лишения свободы.

4 июня Мосгорсуд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима.