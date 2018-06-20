Украинская сторона повторно просит у России разрешения на встречу с Сущенко - Денисова

В России обещают дать ответ на эту просьбу завтра утром.

Украинские дипломаты повторно обратились с просьбой к компетентным органам России о предоставлении разрешения на встречу с незаконно заключенным украинским журналистом Романом Сущенко.

Читайте такжеСущенко может получить в России 14 лет - адвокат

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в Facebook.

"Посольство Украины повторно обратилось в Московский городской суд с просьбой предоставить разрешение на встречу с Романом Сущенко. Ответ обещают завтра, 21 июня в 9.00", - написала Денисова.

Как сообщал УНИАН, 18 июня Денисовой не дали возможности увидеться с Сущенко, которого удерживают в московском следственном изоляторе «Лефортово».

МИД Украины выразил протест России из-за недопуска Денисовой для встречи с Сущенко.