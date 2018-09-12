Стрельба по детям на Николаевщине: родители отказались от претензий

Мать пострадавшего мальчика Артема - Людмила Хан - заявила, что получила на лечение сына 18 тыс. грн и претензий к подозреваемому не имеет.

Прокуратура требует отправить под стражу мужчину, который стрелял по детям в Новой Одессе (Николаевская область) из самодельного устройства. В то же время, родители пострадавших не имеют к нему никаких претензий.

Читайте такжеСтрельба по детям на Николаевщине: пострадавший от пули пенсионера мальчик рассказал подробности (видео)

Об этом сообщило николаевское издание "Мой город". Отмечается, что 11 сентября Центральный райсуд Николаева избирал меру пресечения Александру Евграфову, который стрелял по детям из самодельного устройства.

В зале суда Евграфов признал свою причастность к инциденту, но заверил, что сделал это не намеренно. По его словам, ружье он нашел и взял его, чтобы напугать детей.

Он заявил, что не специально ранил ребенка, а целился вниз.

Прокуратура подчеркнула, что подозреваемый может скрываться от следствия и влиять на свидетелей. Кроме этого, он является родственником сотрудника Новоодесского райотдела полиции. Также существует риск совершения других преступлений, поскольку Евграфов уже привлекался к административной ответственности за распитие алкогольных напитков в общественном месте.

В связи с этим прокуратура просила отправить его под стражу на 60 суток.

Мама одной пострадавшей девочки Ирина Венгер отметила, что знает подозреваемого около 12 лет. По ее словам, подозреваемый - добрый и порядочный человек и ей его жалко. Она считает, что мужчина не желал зла ее дочери, потому что любит ее.

"Я хочу сказать, что дядя Саша по-любому не специально это сделал. Может, он был неадекватным. Он сейчас сидит, мне его очень жаль, я плачу в душе. Мне его жаль как человека. Он сидит как неадекватный, не понимает, что происходит. Я понимаю, что он это не специально сделал. Он пенсионного возраста, живет сам. Я не пришла защищать его, я просто хочу смягчить ему наказание. Я пришла сюда, чтобы сказать, что он не заслужил такого наказания - 10-15 лет. Он любит и уважает моего ребенка", - заявила Ирина Венгер на суде.

Отмечается, что родители Венгер написали расписки, что им выплатили 10 тыс. грн материальной компенсации. Они также написали заявления, что не имеют претензий к подозреваемому.

Мать пострадавшего мальчика Артема - Людмила Хан - также заявила, что получила на лечение сына 18 тыс. грн и претензий к подозреваемому не имеет.

Женщина заявила, что Евграфов часто находится в состоянии алкогольного опьянения, поэтому она допускает избрание меры пресечения - домашний арест, но чтобы "за ним наблюдали". Она также сообщила, что состояние сына стабильное.

Выслушав заявления обеих сторон и показания свидетелей, судья удалился в совещательную комнату. Меру пресечения объявят 12 сентября в 10:00.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября в Новой Одессе Николаевской области 68-летний мужчина стрелял из самодельного устройства по детям, которые играли на улице возле его двора. В результате чего были травмированы 12-летний мальчик и две девочки в возрасте 9-ти и 5-ти лет.

Злоумышленник также получил телесные повреждения в виде ранения руки.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15 п.1.2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса ("покушение на умышленное убийство"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Изъятые с места происшествия остатки самодельного устройства для стрельбы были направлены на экспертное исследование.

Кроме того правоохранители выяснили, что злоумышленник неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение хулиганских действий и за появление в общественных местах в состоянии опьянения, и в момент совершения преступления также находился в состоянии алкогольного опьянения.