На взятке в 140 тысяч задержаны должностные лица полиции на Луганщине

За непривлечение к ответственности он вместе с подполковником полиции требовали у мужчины около 140 тыс. грн.

Военной прокуратурой из состава Объединенных сил задержан руководитель одного из структурных подразделений Национальной полиции в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в течение августа следователи СБУ в Донецкой и Луганской областях проводили расследование с целью разоблачения взяточника в погонах.

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«Имея оперативную информацию в отношении офицера Национальной полиции, нечистого на руку, и получив санкцию военной прокуратуры, следователи своевременно выявили и задокументировали факт вымогательства. Так, на взятке был задержан временно исполняющий обязанности начальника Миловского отдела полиции ГУНП в Луганской области майор полиции Ч., который решил «подзаработать», вступив в сговор с заместителем начальника этого же отдела полиции подполковником полиции Б.», - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, оборотни в погонах торговали тем, чем могли - предложили гражданину Б. не привлекать его к уголовной ответственности и даже закрыть уголовное производство. Просили они за это почти 140 тыс. грн. Оперативники задержали обоих взяточников сегодня, 11 сентября во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 88,5 тыс. грн.

«Именно такая сумма денег была обнаружена и изъята во время обыска автомобиля заместителя начальника Миловского отдела полиции ГУНП в Луганской области», - отмечается в сообщении.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, проводятся обыски по месту работы и жительства фигурантов дела.

Ранее УНИАН сообщал, что правоохранители задержали двух должностных лиц международного аэропорта «Борисполь», которые требовали 141 тыс. грн взятки.