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На взятке в 141 тысячу гривень задержали двух должностных лиц "Борисполя"

10:58, 30 августа 2018
Общество
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Чиновники требовали 141 тыс. грн взятки \ Прокуратура Киевской области

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По словам правоохранителей, начальник службы закупок и начальник отдела материально-технического обеспечения службы закупок требовали взятку от субъектов хозяйствования за участие в тендерах, сообщила прокуратура Киевской области.

«Указанные лица, используя свое служебное положение из корыстных побуждений, влияли на проведение тендеров по закупке товаров, работ и услуг, допуская к участию в указанных операциях субъектов хозяйствования, при этом получая от последних неправомерную выгоду (так называемые «откаты») в размере 10-20% от общей суммы тендера», – заявили в прокуратуре.

Во время задержания у одного из чиновников изъяли 40 тыс. грн \ Прокуратура Киевской области

Правоохранители утверждают, что во время задержания у одного из чиновников изъяли 40 тыс. грн, а во время задержания другого – 101 тыс. грн.

Производство открыто по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса ("получение неправомерной выгоды служебным лицом, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды").

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Теги: #взятка#Борисполь