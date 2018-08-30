На взятке в 141 тысячу гривень задержали двух должностных лиц "Борисполя"

Чиновники требовали взятку от субъектов хозяйствования за участие в тендерах.

Правоохранители задержали двух должностных лиц международного аэропорта «Борисполь», которые требовали 141 тыс. грн взятки.

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По словам правоохранителей, начальник службы закупок и начальник отдела материально-технического обеспечения службы закупок требовали взятку от субъектов хозяйствования за участие в тендерах, сообщила прокуратура Киевской области.

«Указанные лица, используя свое служебное положение из корыстных побуждений, влияли на проведение тендеров по закупке товаров, работ и услуг, допуская к участию в указанных операциях субъектов хозяйствования, при этом получая от последних неправомерную выгоду (так называемые «откаты») в размере 10-20% от общей суммы тендера», – заявили в прокуратуре.

Правоохранители утверждают, что во время задержания у одного из чиновников изъяли 40 тыс. грн, а во время задержания другого – 101 тыс. грн.

Производство открыто по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса ("получение неправомерной выгоды служебным лицом, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды").