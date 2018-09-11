Адвокат рассказал, какой срок грозит одесскому гонщику-убийце

Авто гонщика было переделано, а это говорит о том, что автомобиль был подготовлен непосредственно под агрессивную езду.

Виновник страшного ДТП в Одессе, в котором погибло два человека, не сумеет оправдаться и выйти сухим из воды.

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Наказанием для водителя может стать 5-10 лет тюрьмы. Об этом ObozTV рассказал адвокат Ярослав Куц. По его словам, это стало возможным благодаря тому, что одесситы буквально сразу выложили в сеть видео с камер авторегистраторов.

"Кроме того, непосредственно следовая картина на автомобилях указывает и на направление движения автомобилей, и что самое главное - показывает, где был момент столкновения и куда выносило автомобиль. То есть вся трасология этого ДТП очевидна для профессионалов", - объяснил Куц.

Он также заверил, что водитель BMW не сумеет затянуть дело или обойтись статьей "по неосторожности", ведь автомобиль был явно модернизирован в гоночный.

"Это видно на всех фотографиях, в частности где оторвано колесо - явно видно, что стоят новые амортизаторы и усиленные пружины. Диски, резина, под капотом - распорки, усиливающие жесткость кузова. Это все говорит о том, что автомобиль был подготовлен непосредственно под агрессивную езду", - уточнил адвокат.

Куц добавил, что водитель в силу своего возраста часто пренебрегал правилами дорожного движения, что говорит о сознательном нарушении, приведшем к ДТП и повлекшем за собой смерть людей. Поэтому, уверен он, легкого наказания в этом случае не будет.

"Давайте будем объективными: статья 286 часть 3. Она предусматривает очень тяжкое наказание. Конкретно часть 3 говорит о лишении свободы на срок от 5 до 10 лет", - подытожил Куц.