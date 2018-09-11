В Торонто Фонд Игоря Янковского и Госкино провели Украинский деловой завтрак на кинофестивале TIFF 2018

7 сентября впервые на одном из крупнейших в Северной Америке 43-м Международном кинофестивале в Торонто (TIFF 2018) в Канаде Фонд Игоря Янковского и Госкино Украины организовали и провели деловой завтрак под слоганом «Ukraine Is Your Destination». Он вошел в официальную программу индустриальной секции кинофестиваля и собрал свыше 50 украинских и зарубежных продюсеров и профессионалов индустрии. Новые украинские кинопроекты презентовали в ультрасовременном комплексе TIFF Bell Lightbox в центре Торонто, построенном специально для проведения этого кинофестиваля.

Деловой завтрак открыл глава Госагентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко, который отметил, что благодаря поддержке Фонда Янковского стало хорошей традицией проводить бизнес-ланчи и завтраки на крупнейших мировых кинофестивалях в Европе – в Каннах, Берлине, а теперь уже и на американском континенте - в Торонто.

«В Канаде традиционно очень хорошее отношение к Украине благодаря тому, что канадские украинцы являются представителями одной из наций, которая заложила основы этого государства и играют важную роль в экономике и культуре Канады. Но знаний о современной Украине, а тем более об украинском кино в Северной Америке, конечно же, недостаточно. Поэтому наша миссия - через украинский кинематограф открыть рядовым канадцам Украину, наладить взаимовыгодные связи между кинематографистами обеих стран. Именно для этого второй год подряд на кинофестивале TIFF работает украинский национальный стенд, а сегодня мы заложили традицию проведения Украинских деловых завтраков», - отметил глава Госкино Украины Филипп Ильенко.

Бизнесмен и меценат Игорь Янковский, приветствуя собравшихся подчеркнул, что его Фонд вот уже более шести лет проводит различные события на мировых кинофестивалях с целью продвижения отечественного кинематографа за рубежом. И эта работа дает свой результат - благодаря нашим талантливым режиссерам, украинские фильмы представлены теперь практически на каждом крупном международном кинофестивале. Не случайно, в конкурсные программы самого крупного в Северной Америке кинофестиваля в Торонто отобраны сразу два украинских фильма – «Донбасс» Сергея Лозницы и «Женщина: на войне» Бенедикта Эрлигссона.

«Кинофестиваль TIFF в Торонто заслужил репутацию главного смотра Северной Америки перед вручением Оскара. И я рад что Украина достойна представлена на этом кинофоруме. В этом году мы стали партнерами кинофестиваля и организовали Украинский деловой завтрак, который вошел в официальную программу TIFF. Таким образом мы создали платформу для налаживания контактов между кинопрофессионалами Украины и Канады, а также США и других стран, которые традиционно приезжают на этот киносмотр. Нам удалось собрать в этом зале как украинских продюсеров и режиссеров, так и представителей мировой киноиндустрии. Очень надеемся, что итогом встречи станут новые интересные проекты, новые фильмы, созданные в сотрудничестве украинских и зарубежных кинематографистов», - заявил бизнесмен и меценат Игорь Янковский.

Глава Госкино Украины Филипп Ильенко представил Украину, как перспективного партнера для международного сотрудничества, познакомил собравшихся с возможностями украинского кинематографа и особенностями создания фильмов в копродукции с Украиной. Гости завтрака имели возможность посмотреть видеоролики как уже снятых украинских фильмов, так и тех, которые находятся в производстве. Особым вниманием присутствующих пользовалась кинолента «Донбасс» украинского режиссера Сергея Лозницы, представленная на кинофестивале в программе Contemporary World Cinema (Современное мировой кино) и выдвинутая от Украины на Оскар. А также фильм «Женщина: на войне» режиссера Бенедикта Эрлингссона, который вошел в программу Discovery (Открытие). Обе эти картины, созданные при поддержке Госкино Украины, ранее были отмечены наградами самого престижного в мире Каннского кинофестиваля (Франция).

Второй год на кинофестивале TIFF в Торонто в рамках индустриальной секции работает Украинский стенд с неизменным слоганом # UkraineIsYourDestination.

Также в ходе работы Украинского стенда активно распространяется информация об Олеге Сенцове с призывом присоединяться к глобальной кампании с хештегом #SaveOlegSentsov. 11 сентября состоится DOC-конференция, посвященная теме Сенцова. Спикерами мероприятия станут режиссер Сергей Лозница, представитель международной организации «Human Rights Watch» Таня Купер и представитель литературного американского центра «PEN American Center» Полина Ковалева.

Продлится Международный кинофестиваль в Торонто до 16 сентября.

TIFF - ежегодный кинофестиваль проходит в сентябре в Торонто (Канада). Фестиваль появился в 1976 году как фестиваль фестивалей, на котором демонстрировалась коллекция фильмов с других кинопоказов. Во время первого Фестиваля фестивалей зрителям было представлено 127 фильмов из 30 стран. В 2009 году в программу фестиваля вошли 336 картин из 64 стран. Участие ленты в Международном кинофестивале в Торонто значительно увеличивает ее шансы выхода в североамериканский прокат, а также шансы получить "Оскар".