Жители рассказали о "настоящем аде" в Армянске: дышат кислотными выбросами, масок и марлевых повязок не хватает (видео)

Жители Армянска утверждают, что ситуация в городе намного сложнее, чем заявляют чиновники.

4 сентября оккупанты сообщили о зафиксированном превышении допустимой нормы вредных веществ в атмосфере Армянска. В связи с этим из города начали вывозить детей школьного возраста.

"Чиновники" избегают слова «эвакуация» и уверяют, что выбросы не угрожают здоровью людей. Также власти пообещали остановить работу содового завода «Крымский титан», который на сегодняшний день считают виновником кислотных выбросов, передают "Крым.Реалии".

Читайте такжеВ Крыму из-за экологической катастрофы начали умирать животные (фоторепортаж)

В то же время жители Армянска утверждают, что ситуация в городе намного сложнее, чем заявляют чиновники, и называют ее «настоящим адом».

Отмечается, что вывезти из Армянска в санатории полуострова планируют 2,2 тысячи школьников из 2,6 тысяч. Родители еще 400 отказались выезжать централизованно и предпочли самостоятельно выбрать для своих детей места временного переселения.

Эвакуация продолжилась и ночью. Как сообщает жительница Армянска Ольга Маликова, около 23:00 Армянск покинули четыре автобуса с учащимися школы № 2.

Другая жительница Армянска Ирина Безпалько сообщила, что условия перевозки детей были не самые комфортные.

Жительница Армянска Галина, пожелавшая остаться неназванной, рассказала журналистам, что детей из города эвакуировали в спешке, на сборы предоставили около часа.

Жители Армянска, которые остаются в городе, продолжают дышать кислотными выбросами. Они вынуждены прибегать к различным способам защиты, их не хватает: сообщается о дефиците защитных масок и марлевых повязок.