В Украину начали съезжаться сотни паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года (фоторепортаж)

В этом году праздник продлится с 9-го по 11 сентября.

Сотни паломников начали съезжаться в Умань на празднование Рош Ха-Шана.

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Главная их цель - посетить в Новый год могилу своего духовного наставника - Цадика Нахмана.

В этом году праздник продлится с 9-го по 11 сентября. В аэропорт "Борисполь" один за другим прибывают самолеты из Тель-Авива. Ожидается, что в Украину прибудут более 40 тысяч верующих.

Как сообщалось, в прошлом году в Умань на празднование иудейского Нового года прибыло более 30 тыс. гостей из разных стран, в том числе из Америки, Великобритании, Израиля, Мексики, Голландии, Аргентины.