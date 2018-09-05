В Украину начали съезжаться сотни паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года (фоторепортаж)
12:21, 05 сентября 2018Общество
8920 0
В этом году праздник продлится с 9-го по 11 сентября.
Сотни паломников начали съезжаться в Умань на празднование Рош Ха-Шана.
Читайте такжеВ Умани между хасидами произошла поножовщина
Главная их цель - посетить в Новый год могилу своего духовного наставника - Цадика Нахмана.
В этом году праздник продлится с 9-го по 11 сентября. В аэропорт "Борисполь" один за другим прибывают самолеты из Тель-Авива. Ожидается, что в Украину прибудут более 40 тысяч верующих.
Как сообщалось, в прошлом году в Умань на празднование иудейского Нового года прибыло более 30 тыс. гостей из разных стран, в том числе из Америки, Великобритании, Израиля, Мексики, Голландии, Аргентины.
Сотни паломников начали съезжаться в Умань на празднование Рош ха-Шана
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter