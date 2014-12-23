Керченская переправа закрыта из-за шторма

Керченская переправа снова закрылась из-за шторма.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя диспетчерской службы Единой транспортной дирекции. «Переправа не работает, объявлено штормовое предупреждение», — заявил представитель. Читайте такжеСотни машин застряли на Керченской переправе Ранее сообщалось, что работа Керченской переправы может быть приостановлена из-за усиления западного ветра.

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