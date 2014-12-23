Керченская переправа закрыта из-за шторма

08:43, 23 декабря 2014
Общество
0

Керченская переправа снова закрылась из-за шторма. 

82inform.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя диспетчерской службы Единой транспортной дирекции.

«Переправа не работает, объявлено штормовое предупреждение», — заявил представитель.

Читайте такжеСотни машин застряли на Керченской переправе

Ранее сообщалось, что работа Керченской переправы может быть приостановлена из-за усиления западного ветра.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter