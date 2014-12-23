Керченская переправа закрыта из-за шторма
08:43, 23 декабря 2014Общество
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Керченская переправа снова закрылась из-за шторма.
Керченскую переправу снова закрыли / 82inform.ru
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя диспетчерской службы Единой транспортной дирекции.
«Переправа не работает, объявлено штормовое предупреждение», — заявил представитель.
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Ранее сообщалось, что работа Керченской переправы может быть приостановлена из-за усиления западного ветра.
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