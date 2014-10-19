Около тысячи машин застряли на Керченской переправе

По информации официального росперевозчика "Единой транспортной дирекции", в порту "Кавказ" своей очереди на паром ожидают 552 автомобилей, в порту "Крым" — 430.

Об этом пишет "Сегодня".

"На накопительных площадках в Новороссийске ожидают своей очереди на паром 174 грузовые машины, в Керчи — 216 грузовых машин. Скопление транспортных средств возникло из-за ухудшения погодных условий к вечеру 18 октября. Ветер достигал 15-20 м/с, с порывами до 24 м/с", – пояснили в дирекции.

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В настоящее время сила ветра оценивается в 9-14 м/ с. Штормовое предупреждение не отменено.