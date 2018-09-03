Известные актеры и спортсмены Украины призывают поддержать петицию за освобождение Сенцова

Известные актеры и спортсмены Украины призывают поддержать петицию за освобождение режиссера Олега Сенцова, который находится в российской тюрьме и голодает уже 113 дней подряд.

Об этом говорится в сюжете программы ТСН.19:30.

Режиссер Ахтем Сеитаблаев, актриса Римма Зюбина, путешественник Николай Подрезан и еще два десятка деятелей просят украинцев и мир поставить подпись на сайте американского Белого дома.

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Это будет способствовать тому, что Вашингтон сильнее будет давить на Москву для освобождения 64 политзаключенных. Чтобы подписаться, нужно меньше минуты. Следует собрать еще 66 тысяч подписей.

"Я делаю, по крайней мере, то, что не требует от меня жизнь, не требует от меня голодовки, не требует от меня поездки на фронт. Это просто взять телефон, просто зайти на сайт и подписаться", - говорит Ахтем Сеитаблаив.

"У нас остается пять дней, потому что 8 сентября заканчивается сбор этих подписей. Неужели мы, украинцы, не можем собрать 100 тысяч подписей? Это, это... Мой город Ужгород - 100 тысяч", - говорит Римма Зюбина.