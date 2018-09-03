Newsweek: Независимость церкви Украины ударит по геополитическим амбициям России

Эксперты указывают на то, как Москва использует религию в качестве политического инструмента.

Еще в апреле парламент Украины и православные украинцы обратились к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить томос об автокефалии. Теперь украинские церкви и правительство оптимистично ожидают, когда наконец их просьба будет удовлетворена.

Однако, этот шаг ударит по геополитическим амбициям России, пишет Newsweek.

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«Это сильно повлияет на статус России в православном глобальном мире. Также с геополитической точки зрения очевидно, что российское правительство пользуется религией для того, чтобы продвигать российские геополитические интересы. Поэтому для Москвы это будет серьезное стратегическое поражение», - сказал профессор теологии и директор Центра православных исследований Фордгамского университета Аристотель Папаниколау.

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У Русской православной церкви всего 35 тысяч храмов. Из них треть расположены на территории Украины. Поэтому российские религиозные лидеры называют возможное признание автокефалии украинской православной церкви «крупнейшим расколом» со времен распада христианства на Восточное и Западное.