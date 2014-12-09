В Украине запретили более 70 фильмов и сериалов с Охлобыстиным

Экспертная комиссия по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Государственном агентстве Украины по вопросам кино приняла решение запретить к показу в Украине 71 фильм и сериал с участием российского актера Ивана Охлобыстина.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко.

«Только что мне стало известно, что Экспертная комиссия по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Госкино запретила 71 фильм и сериал с участием Охлобыстина», - написал Артеменко.

Ранее сообщалось, что Нацсовет по телерадиовещанию обратился в Госкино с просьбой рассмотреть возможность отзыва прокатных удостоверений фильмам и сериалам с участием Охлобыстина, известного своими антиукраинскими высказываниями.

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Ранее Госкино запретило показ в Украине 69 фильмов с участием российского актера Михаила Пореченкова, который 30 октября приехал в Донецк (хотя, в связи с его поддержкой аннексии Россией Крыма, въезд на территорию Украины ему запрещен) и, находясь на позициях террористов, сделал несколько выстрелов в сторону украинских позиций в Донецком аэропорту.