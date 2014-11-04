Госкино запретило 69 фильмов и сериалов с Пореченковым (список)

3 ноября состоялось заседание Экспертного совета, который рекомендовал Госкино принять такое решение, сообщает председатель Госкино Филипп Ильенко на своей странице в «Фейсбук».

Фильмы и сериалы запретили для кино- телепоказа, публичного коммерческого видео, домашнего видео на территории Украины. Речь идет о 69 картинах с участием актера, режиссера, продюсера - Михаила Пореченкова.

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Председатель Госкино так прокомментировал это решение: "Российский актер Пореченков своими действиями с оружием в руках в поддержку терроризма вывел себя за пределы контекста культуры и искусства. Демонстрация фильмов с его участием, после такого поступка, была бы моральной поддержкой и распространением идеологии терроризма и экстремизма".

В частности, под запрет попали такие картины:

1) «Колесо любви», реж.Ясан Е., 1994р;

2) «Горько!», реж.Мамин Ю., 1998р;

3) «Тело будет предано земле..», реж.Макаров И., 1998р;

4) «Улицы разбитых фонарей» 1 сез., реж. Рогожкин О., Светозаров С. и другие;

5) «Бандитский Петербург. Барон», реж.Бортко В., 2000р;

6) «Убойная сила» 1-6 сез., реж.Рогожкин О., Аксенов Є. и другие;

7) «Агент национальной безопасности» 1 сез., реж.Светозаров Д. и другие;

8) «Агент национальной безопасности» 2 сез. , реж.Светозаров Д. и другие;

9) «Агент национальной безопасности» 3 сез. , реж.Светозаров Д. и другие;

10) «Агент национальной безопасности» 4 сез. , реж.Светозаров Д. и другие;

11) «Агент национальной безопасности» 5 сез. , реж.Фурман В. и другие;

12) «Особенности национальной охоты в зимний период», реж.Рогожкин О., 2000р;

13) «Сиреневые сумерки», реж.Конопкин Ю., 2000р;

14) «Механическая сюита», реж.Месхиев Д., 2001р;

15) «Вовочка», реж.Можжухин І., 2002р;

16) «Дневник камикадзе», реж.Месхиев Д., 2002р;

17) «Ниро Вульф и Арчи Гудвин», реж.Татарский Є., 2002р;

18) «Подружка Осень», реж.Капица К., 2002р;

19) «Спецназ 2», реж.Малюков А., 2003р;

20) «Трио», реж.Прошкин О., 2002р;

21) «Линии судьбы», реж.Месхиев Д., 2003р;

22) «Особенности национальной политики», реж.Месхиев Д., 2003р;

23) «Если завтра в поход», реж.Сурикова А., 2004р;

24) «По ту сторону волков 2. Ключи от бездны», реж.Русаков С., 2004р;

25) «По ту сторону волков 2. Лекарство от страха», реж.Русаков С., 2004р;

26) «Против течения», реж.Матешко А., 2004р;

27) «Тайна «волчьей пасти», реж.Сурикова А., 2004р;

28) «9 рота», реж.Бондарчук Ф., 2005р;

29) «Белая гвардия», реж.Женовач С., Тимофеева Л., 2005р;

30) «Гибель империи», реж.Хотиненко В., 2005р;

31) «Солдатский декамерон», реж.Прошкин А., 2005р;

32) «Большая любовь», реж.Фикс Д., 2006р;

33) «Грозовые ворота», реж.Малюков А., 2006р;

34) «Утиная охота», реж.Марин О., Корвяков О., 2006р;

35) «Жара», реж.Гигинеишвили Р., 2006р;

36) «Связь», реж.Смирнова А., 2006;

37) «1612: Хроники смутного времени», реж.Хотиненко В., 2007р.;

38) «Русский треугольник», реж.Цабадзе А., 2007р;

39) «Ликвидация», реж.Урсуляк С., 2007р;

40) «Реальный папа», реж.Бобров С., 2007р;

41) «День «Д», реж.Пореченков М., 2008р;

42) «На крыше мира», реж.Дремов Ст., 2008р;

43) «Тариф новогодний», реж.Бедарев Є., 2008р;

44) «В огонь и воду», реж.Бирман Б., 2009р;

45) «Исаев», реж.Урсуляк С., 2009р;

46) «Без мужчин», реж.Хмельницкая А., 2010р;

47) «Доктор Тырса», реж.Константинов Д., Званцова А., 2010р;

48) «Семейный дом», реж.Фурман В., 2010р;

49) «Дело гастронома №1», реж.Ашкенази С., 2011р;

50) «Контригра», реж.Николаева О., 2011р;

51) «Крейцерова соната», реж.Яковлев А., 2011р;

52) «Назад – к счастью..», реж.Герасимов Д., 2011р;

53) «Небесный суд», реж.Званцова О., 2011р;

54) «Сказка. Есть», реж.Статский К., Соломина Е., и другие, 2011р;

55) «Золото», реж.Мармонтов А., 2012р;

56) «Мамы», реж.Абизов Є, Андраесян С. и другие, 2012р;

57) «После школы», реж.Болтенко А., Пресняковы О. та В., 2012р;

58) «Любовь за любовь», реж.Ашкенази С., 2013р;

59) «Марафон», реж.Оганесян К., 2013р;

60) «Новый старый дом», реж.Грицук А., 2013р;

61) «О чем молчат девушки», реж.Оганесян К., 2013р;

62) «Последний бой», реж.Шурховецкий И., 2013р;

63) «Убить Сталина», реж.Гинзбург С., 2013р;

64) «Небесний суд 2», реж.Званцова О., 2014р;

65) «Куприн. Яма», реж.Фурман В., 2014р;

66) «Куприн. Впотьмах», реж.Эшпай А., 2014р;

67) «Куприн. Поединок», реж.Малюков А., 2014р;

68) «Сердце ангела», реж.Казанков И., 2014р;

69) «Новогоднее счастье», реж.Казанков И., 2014р.