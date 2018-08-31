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Над пляжем детского курорта в Крыму пронеслись истребители оккупантов (фото)

11:25, 31 августа 2018
Общество
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Истребитель летел на невысокой высоте / фото RoksolanaToday&Крым

Об этом на своей странице в Twitter сообщил блоггер RoksolanaToday&Крым‏ , опубликовав соответствующие фото.

«Евпатория. Пляж на Симферопольской,  детский курорт все же... А что разлетались, соколики? Пугаете?», – говорится в сообщении.

фото RoksolanaToday&amp;Крым

Отметим, что сообщений накануне о каких-либо учениях оккупантов вблизи Евпатории не было.

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Теги: #Крым#оккупация