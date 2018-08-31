Над пляжем детского курорта в Крыму пронеслись истребители оккупантов (фото)

Сообщений накануне о каких-либо учениях оккупантов вблизи Евпатории не было.

Над пляжем в Евпатории на небольшой высоте летали истребители.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил блоггер RoksolanaToday&Крым‏ , опубликовав соответствующие фото.

«Евпатория. Пляж на Симферопольской, детский курорт все же... А что разлетались, соколики? Пугаете?», – говорится в сообщении.

Отметим, что сообщений накануне о каких-либо учениях оккупантов вблизи Евпатории не было.