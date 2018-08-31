Над пляжем детского курорта в Крыму пронеслись истребители оккупантов (фото)
11:25, 31 августа 2018Общество
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Сообщений накануне о каких-либо учениях оккупантов вблизи Евпатории не было.
Истребитель летел на невысокой высоте / фото RoksolanaToday&Крым
Над пляжем в Евпатории на небольшой высоте летали истребители.
Об этом на своей странице в Twitter сообщил блоггер RoksolanaToday&Крым , опубликовав соответствующие фото.
«Евпатория. Пляж на Симферопольской, детский курорт все же... А что разлетались, соколики? Пугаете?», – говорится в сообщении.
фото RoksolanaToday&Крым
Отметим, что сообщений накануне о каких-либо учениях оккупантов вблизи Евпатории не было.
Евпатория— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 30 серпня 2018 р.
Пляж на Симферопольской
детский курорт все же...
А что разлетались,соколики? Пугаете? pic.twitter.com/0tq07pjCwr
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