Дело сбившего насмерть девочку водителя Hummer в Киеве: отвели одного из судей

Защита просила об отводе одного из судей коллегии из-за того, что он якобы имеет родство с представителями следственной группы.

Апелляционный суд Киева удовлетворил просьбу защиты об отводе судьи по делу водителя Hummer Кирилла Островского, который сбил насмерть 10-летнюю девочку на пешеходном переходе в Киеве.

Об этом "Украинской правде" сообщила адвокат Островского Анна Литвин.

"Дело передали на автораспределение", - сказала она.

По ее утверждениям, защита просила об отводе одного из судей коллегии из-за того, что он якобы имеет родство с представителями следственной группы.

Судебное заседание состоялось без представителей прокуратуры. По словам адвоката, они не дождались прокуроров.

Литвин сказала, что через отвод судьи неизвестна дата следующего судебного заседания. Кроме того, скоро истекает срок содержания под стражей Островского (21 сентября - УП).

По словам адвоката, если до его истечения не изберут нового судью, тогда защита будет подавать жалобу на избрание меры пресечения Островскому в суд первой инстанции.

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Как сообщалось, вечером 24 июля на бульваре Леси Украинки в Киеве водитель внедорожника Кирилл Островский на пешеходном переходе сбил насмерть 10-летнего ребенка и пытался скрыться.

Водителю автомобиля Hummer, экс-боксеру Островскому сообщили о подозрении в ч. 2 ст. 286 ( "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами") УК Украины.

Позже ему также сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 135 (заведомое оставление без помощи лица) УК Украины.

26 июля водителя арестовали на 2 месяца до 21 сентября.

По предварительной информации, драгер не выявил алкогольного опьянения у Островского.

В Островского принудительно взяли биологические образцы на анализ.