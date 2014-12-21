В СБУ рассказали о расследовании крушения малазийского «Боинга»

Расследование причин и обстоятельств крушения самолета рейса МН17 авиакомпании «Малазийские авиалинии» под Донецком в июле 2014 года будет продолжено и в 2015 году.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Службы безопасности Украины со ссылкой на прокурора Нидерландов Фреда Вестербеке.

«Многочисленные сообщения в СМИ указывают в одном направлении: рейс МН 17 был сбит зенитно-ракетной установкой. Мы расследуем это, но мы не можем закрывать глаза и на другие сценарии катастроф. На следствие возложена ответственность представить суду неопровержимые доказательства, - цитирует пресс-служба СБУ Вестербеке. - Расследование является трудным и требует много времени. По предварительным оценкам, расследование продолжится и в следующем году».

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Согласно сообщению СБУ, следователи должны детально изучить обстоятельства использования ракетной установки БУК, принадлежащей к зенитно-ракетным комплексам средней дальности российского производства. При этом следствие должно исключить использование другого вида оружия.

«Наша окончательная цель в том чтобы суд на открытом заседании установил – не может быть никакого сомнения в том, что подозреваемый или подозреваемые, которые предстанут перед судом, виновны в авиакатастрофе», - подчеркнул голландский прокурор.

Как подчеркнули в СБУ, Украина и Голландия почти одновременно представили информацию Международной следственной группы о ходе расследования катастрофы малазийского боинга, в ходе которой погибли порядка 300 человек из 10 стран мира.

Сейчас, по информации СБУ, следствие пытается установить точную причину катастрофы и установить виновных, которые понесут ответственность за атаку на самолет. Как отмечается, следователи уже провели детальный анализ персональных данных пассажиров, осуществили проверку безопасности перед вылетом, проверку багажа, загруженного в самолет рейса МН 17. «Кроме того, эксперты исследовали цифровые и телекоммуникационные перехваты телефонных разговоров, в том числе представленных украинской стороной, - отметили в СБУ. – Проведена идентификация большинства погибших. У некоторых их жертв в телах были выявлены металлические фрагменты, которые не соответствуют материалам обшивки и конструкции самолета и могут быть элементами ракеты, поразившей самолет».

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Как сообщал УНИАН, 17 июля в небе над Донецкой областью был сбит Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет, по предварительной информации, был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». На борту самолета находились 298 человек, в частности 15 членов экипажа.