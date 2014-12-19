СБУ: Следователи нашли свидетелей падения MH17, которые могут указать на пособников террористов

Об этом сообщил руководитель Главного следственного управления СБУ Василий Вовк, передает Украинская правда.

"Многое будет зависеть от того, какая ситуация сложится на территории, где находится большинство свидетелей, а также, где находятся сообщники того преступления, которые также нами установлены", - сказал он.

"Но пока что никаких процессуальных решений по ним и никаких данных о них мы наружу не выдаем. Даже внутри следственной группы не все владеют этой информацией, чтобы не были уничтожены те люди, которые виновны в совершении этого преступления", - добавил Вовк.

Читайте такжеПорошенко ожидает, что выводы по катастрофе Boeing обнародуют летом 2015 годаТакже Вовк выразил надежду, что международная следственная группа завершит расследование по Боингу следующего года.

По его словам, это будет зависеть, в частности от того, удастся ли следователям получить доступ ко всей территории, на которой произошла катастрофа, для окончательного ее обследования.

По его словам, он обнародовал всю возможную информацию по этому поводу, которая была согласована с другими членами группы из Бельгии, Австралии и Нидерландов.

Ранее сообщалось, что СБУ рассматривает четыре версии падения Боинга, основной из которых является атака самолета ракетой класса "земля-воздух" с территории, контролируемой "ДНР".