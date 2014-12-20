Пограничники обнаружили 430-метровый спиртопровод через Днестр (фото)

16:26, 20 декабря 2014
Общество
0 0

Подпольный трубопровод для перекачки спирта обнаружили во время проверки государственной границы пограничники Могилев-Подольского отряда.

Пограничники демонтировали спиртопровод

Об этом сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что во время патрулирования вблизи реки Днестр была обнаружена пластиковая труба, закопанная в землю. Во время обследования обнаруженного трубопровода было выяснено, что труба проложена по поверхности воды через реку Днестр. О контрабандной «коммуникации» пограничники проинформировали своих молдавских коллег.

Обнаруженный трубопровод длиной 430 метров, который предварительно планировался для незаконного перемещения спирта, пограничники демонтировали.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter