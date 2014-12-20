Пограничники обнаружили 430-метровый спиртопровод через Днестр (фото)

Об этом сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что во время патрулирования вблизи реки Днестр была обнаружена пластиковая труба, закопанная в землю. Во время обследования обнаруженного трубопровода было выяснено, что труба проложена по поверхности воды через реку Днестр. О контрабандной «коммуникации» пограничники проинформировали своих молдавских коллег.

Обнаруженный трубопровод длиной 430 метров, который предварительно планировался для незаконного перемещения спирта, пограничники демонтировали.