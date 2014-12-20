Пограничники обнаружили 430-метровый спиртопровод через Днестр (фото)
16:26, 20 декабря 2014Общество
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Подпольный трубопровод для перекачки спирта обнаружили во время проверки государственной границы пограничники Могилев-Подольского отряда.
Пограничники демонтировали спиртопровод / ГПСУ
Об этом сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.
Сообщается, что во время патрулирования вблизи реки Днестр была обнаружена пластиковая труба, закопанная в землю. Во время обследования обнаруженного трубопровода было выяснено, что труба проложена по поверхности воды через реку Днестр. О контрабандной «коммуникации» пограничники проинформировали своих молдавских коллег.
Обнаруженный трубопровод длиной 430 метров, который предварительно планировался для незаконного перемещения спирта, пограничники демонтировали.
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