"Азов" и отряды теробороны круглосуточно дежурят на блокпостах в зоне АТО (фоторепортаж)

В сети появились фотографии, как бойцы полка “Азов” совместно с отрядами территориальной обороны круглосуточно дежурят на блокпостах в любую погоду.

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"Тогда, когда большинства украинцев хочется лечь под теплое одеяло и, попивая горячий чай, смотреть не слишком интеллектуальные шоу по телевизору, эти ребята мечтают об одном, - чтобы террористы не дошли до наших с вами домов", - говорится в сообщении полка на странице в Facebook.