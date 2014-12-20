"Азов" и отряды теробороны круглосуточно дежурят на блокпостах в зоне АТО (фоторепортаж)
08:46, 20 декабря 2014Общество
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Украинские бойцы стоят на страже в любую погоду.
"Азов" на блокпосте / facebook.com/azov.batalion
В сети появились фотографии, как бойцы полка “Азов” совместно с отрядами территориальной обороны круглосуточно дежурят на блокпостах в любую погоду.
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"Тогда, когда большинства украинцев хочется лечь под теплое одеяло и, попивая горячий чай, смотреть не слишком интеллектуальные шоу по телевизору, эти ребята мечтают об одном, - чтобы террористы не дошли до наших с вами домов", - говорится в сообщении полка на странице в Facebook.
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