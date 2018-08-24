Порошенко: мы полны решимости положить конец зависимости от русской церкви

Глава Украинского государства напомнил, что Русская православная церковь освящает гибридную войну президента РФ Владимира Путина против Украины, молится за российские власти и армию.

Президент Петр Порошенко подчеркивает необходимость положить конец неканоническому нахождению значительной части украинских православных в зависимости от русской церкви.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время выступления на Майдане Незалежности по случаю 27-й годовщины Независимости Украины.

«Не может быть свободным тело, когда душа - в плену. Пусть сегодня нас услышат в Константинополе, в Москве и Ватикане. Мы твердо намерены разрубить последний узел, которым империя отчаянно пытается нас привязать к себе», - сказал глава государства.

«Мы полны решимости положить конец противоестественному и неканоническому нахождению значительной части нашего православного сообщества в зависимости от русской церкви. Церкви, которая освящает гибридную войну Путина против Украины. Церкви, которая ежедневно молится и за российские власти, и за российское войско», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент заявил, что он и иерархи УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви решили официально обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломея I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента к Вселенскому патриарху о предоставлении томоса на автокефалию православной церкви в Украине.

22 апреля Святой и Священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение президента Украины о предоставлении автокефалии.

27 июля было обнародовано послание Варфоломея, в котором он подчеркнул, что конечной целью первопрестольной Константинопольской церкви есть даровать автокефалию Украинской поместной православной церкви.

В УПЦ КП не исключают, что участники собрания епископата Вселенского патриархата в сентябре могут обсудить вопрос о предоставлении томоса на автокефалию православной церкви в Украине.