Удачный месяц для Раков и непростой для Львов: гороскоп на сентябрь для всех знаков зодиака

Сентябрь - удачный месяц для Раков, Скорпионов и Козерогов.

Гороскоп на сентябрь 2018 года обещает как благоприятные периоды, так и периоды стресса и неудач, в которе необходимо быть осторожными. Подробный гороскоп на сентябрь составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Об этом пишут "Факты ICTV".

Овен

Сентябрь – благоприятное время для всего привычного, например, для поездок в знакомые места.

В первой половине месяца Овны будут склонны к ненужной растрате денег. Также возможны конфликты с партнером. Не стоит много требовать от второй половинки. Это может принести вред отношениям. Возрастает риск и разрыва союза.

После 23 сентября вы будете ощущать сильную зависимость от настроения. Повышается также нервозность, запутанность мыслей. Сохраняйте спокойствие и веру в лучшее.

Телец

Сентябрь будет напоминать зебру: то черная полоса, то белая. Первая половина месяца будет благоприятной. Хороший период для торговли, литературной деятельности, поездок, командировок и небольших путешествий.

Во второй половине месяца ситуация немного меняется. Постарайтесь не вступать в деловые контакты, откажитесь от ответственных выступлений, производственных совещаний, даже обычного обмена мнениями с сотрудниками. Ограничьте свою активность, не вступайте в противоречие с начальством.

Близнецы

В начале месяца вероятны стрессы, связанные с получением информации, идеями или общением. Сейчас вы очень остро относитесь к критике.

После 23 сентября ситуация изменится. Вы ощутите прилив сил, энергии, здоровья. Ваши проекты получат возможности развития (если не испортите все в первой половине месяца).

Это хорошее время для начала проекта, связанного с литературным творчеством или общением, для участия в деловых соглашениях или начала путешествия.

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Раки

Сентябрь – удачный месяц для Раков. Творческая жилка, сила характера или способности руководителя, которые вы демонстрируете на собраниях, групповых дискуссиях или в связи с общественными событиями и деловыми переговорами, помогут вам извлечь значительную пользу из сложившейся ситуации.

Начальство, друзья и коллеги – все будут поддерживать вас. Это шанс продемонстрировать свои возможности.

Львы

Первая половина сентября – достаточно конфликтный период. У вас могут возникнуть принципиальные разногласия с окружающими. Старайтесь доходчиво и тактично разъяснить свою позицию, давая при этом понять окружающим, что они вправе иметь собственное мнение.

После 23 сентября Львы почувствуют прилив жизненной силы и трудоспособности. Удачный период для решения важных деловых вопросов. У вас появляются новые идеи для творческого самовыражения. Используйте это время для проворачивания финансовых операций и вложения капитала.

Девы

Благоприятное время для начала новых дел, осуществления творческих проектов, открытия предприятий, а также для достижения более высокого общественного положения. Период благоприятен для отдыха и развлечений.

Состояние здоровья в это время зависит от того, насколько вы берегли его в этом году. Поэтому, если встречаете день рождения с простудой или даже более серьезными заболеваниями, это служит указанием на то, что нужно больше заботиться о себе в плане здоровья.

А в остальном месяц под знаком плюс. У вас будет прекрасное настроение!

Весы

Сентябрь – удачный период для демонстрации целостности и твердых принципов, поскольку эти качества непременно будут замечены окружающими.

После 23 сентября вы поймете, что находитесь на пороге перемен. Стоит проанализировать прошлые успехи и неудачи и построить планы на будущее. Это отличный период для закладывания фундамента на последующие годы.

Скорпионы

Начало месяца – удачный период для решения важных деловых вопросов. Есть шанс продвинуться по карьерной лестнице, получить премию. Возможны небольшие командировки для решения служебных дел.

Хороший период для решения проблем и устранения препятствий в любви и семейных отношениях. Приложив усилия, сможете значительно гармонизировать данную сферу.

После 23 сентября наступает некое затишье. Это время не для активности.

Стрельцы

До 23 сентября, скорее всего, обстоятельства сложатся так, что ваша уверенность в себе и сила воли подвергнутся испытаниям. Возможно, вы попадете в ситуацию, которая заставит усомниться в своей правоте или будущем успехе нынешней работы. Однако вы достигнете поставленных целей, если сумеете преодолеть раздражение и разочарование.

После 23 сентября – удачный период для решения важных деловых вопросов. Хорошие отношения на работе. Вы сможете продвинуться по карьерной лестнице, получить премию. Возможны небольшие командировки для решения служебных дел.

Козероги

Первая половина месяца очень благоприятна. В делах будет сопутствовать удача, идеи бить ключом. Это отличный период для улаживания общественных и финансовых дел, поездок, отдыха. Хорошо в этот период вступать в брак.

После 23 сентября наступает напряженный период, повышается риск конфликтных ситуаций. Но вы сможете избежать ссор, если проявите спокойствие и выдержку.

Водолеи

Нейтральный месяц во всех отношениях, вы будете пребывать в золотой середине – нехорошо и неплохо, немало и немного. Первая половина сентября -латентный период, не требующий от вас активных действий и радикальных решений.

После 23 сентября ситуация немного изменится. Возрастает стремление к лидерству, занятию ведущих постов. Но за стремлениями не забывайте о семье, родные нуждаются в вашем внимании и ждут от вас поддержки.

Рыбы

Непростой период, особенно до середины сентября. Не следует принимать важных решений, сейчас вы легко можете допустить ошибку. Сведите до минимума возможность личных столкновений, не вступайте в конфликт с начальством.

Сейчас то и дело возникают недоразумения, ухудшается физическое состояние, повышается конфликтность в семье и в отношениях с другими людьми. Все это не даст вам удачно решить задачи. Встречи и свидания лучше перенести на вторую половину сентября.

Во второй половине месяца ситуация улучшится, вы почувствуете психологический комфорт. Дела начнут налаживаться, все потихоньку начнет приходить в норму, а результаты вновь будут радовать.

Как сообщал УНИАН, астролог расказал, чего опасаться в конце лета, и что ни в коем случае нельзя делать.